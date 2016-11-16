تأجيل اجتماع مجلس الجبلاية إلى الاثنين المقبل

كتب حاتم رضا

قرر اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة، تأجيل اجتماعه الذى كان من المقرر عقده غدا بمشروع الهدف، إلى الاثنين المقبل بناء على طلب معظم أعضاء المجلس.

ويناقش اتحاد الكرة فى الاجتماع المقبل بعض الموضوعات الخاصة بالمنتخب بعدما تلقى الفراعنة عرضا لإقامة معسكر خارجى بالإمارات لكن الجهاز الفنى للمنتخب بقيادة الأرجنتينى هيكتور كوبر اشترط وجود وديات من أجل الموافقة على السفر قبل أمم الجابون ، وفى حالة فشل إقامة ودية يتم إقامته داخل مصر سواء الإسكندرية أو أسوان أو شرم الشيخ والبحث عن مباراة ودية أو إثنين وهو ما يتم العمل عليه من قبل الجهاز الإدارى بقيادة إيهاب لهيطه والتفاوض مع أكثر من منتخب ودراسة العروض الموجودة سواء تونس أو المغرب.