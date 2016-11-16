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35 دقيقة الشرقية - أسوان 1/1

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35 دقيقة الشرقية - أسوان 1/1 35 دقيقة الشرقية - أسوان 1/1

>كتب - هيثم عويس

نجح فريق الشرقية فى التعادل مع أسوان بهدف لمثله بعد مرور 35 دقيقة من المباراة المقامة بينهما باستاد بنها ضمن فعاليات الأسبوع التاسع للدورى .

 

تقدم جيروم ويا لأسوان فى الدقيقة 32 من متابعة كرة زميله حمادة السيد التى سددها وتصدى لها عمر رضوان حارس الشرقية والتى ترتد لتجد قدم ويا محرزا الهدف الأول لأبناء الجنوب،  بعدها مباشرة ضغط لاعبو الشرقية بغية إحراز هدف التعادل وبالفعل فى الدقيقة 35 يحتسب إبراهيم نور الدين حكم المباراة ركلة جزاء لأبناء الزقازيق يتصدى لها حسام حسن يحرزها على يمين حارس أسوان.

 

يذكر أن أسوان يحتل المركز الخامس عشر برصيد 5 نقاط ، بينما يحتل الشرقية المركز الأخير برصيد نقطة وحيدة . 


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