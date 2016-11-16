الشوط الأول.. الشرقية يتعادل مع أسوان 1/1

كتب - هيثم عويس

انتهى الشوط الأول بين الشرقية وأسوان بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله بين الفريقين فى اللقاء المقام بينهما باستاد بنها ضمن فعاليات الأسبوع التاسع للدورى .

تقدم جيروم ويا لأسوان فى الدقيقة 32 من متابعة كرة زميله حمادة السيد التى سددها وتصدى لها عمر رضوان حارس الشرقية يقابلها ويا بقدمه فى المرمى محرزا الهدف الأول لأبناء الجنوب، بعدها مباشرة ضغط لاعبو الشرقية بغية إحراز هدف التعادل وبالفعل فى الدقيقة 35 يحتسب إبراهيم نور الدين حكم المباراة ركلة جزاء لأبناء الزقازيق يتصدى لها حسام حسن يحرزها على يمين حارس أسوان.

جاءت أحداث الشوط الأول سريعة من الدقيقة الأولى وحتى نهايته ، نظرا لرغبة الفريقين فى خطف الثلاث نقاط بسبب موقفهما الصعب فى جدول الترتيب ، فى ظل احتلالها لمراكز متأخرة فى جدول المسابقة.

يذكر أن أسوان يحتل المركز الخامس عشر برصيد 5 نقاط ، بينما يحتل الشرقية المركز الأخير برصيد نقطة وحيدة .