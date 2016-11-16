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الحكم على شبكة دعارة تتزعمها ربة منزل بالهرم لجلسة 30 نوفمبر

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الحكم على شبكة دعارة تتزعمها ربة منزل بالهرم لجلسة 30 نوفمبر الحكم على شبكة دعارة تتزعمها ربة منزل بالهرم لجلسة 30 نوفمبر

>كتب أحمد الجعفرى

حجزت محكمة جنح الهرم الحكم على ربة منزل وصديقتها، بتهمة تكوين منافية للآداب لادارة وتسهيل ممارسة الرزيلة مقابل مبالغ مالية يتقاضونها من راغبى المتعة المحرمة لجلسة 30 نوفمبر المقبل.

 

ووردت معلومات تفيد قيام ربة منزل بالجيزة بإدارة شقة بدائرة قسم شرطة الهرم للأعمال المنافية للآداب وتساعدها صديقتها  في استقطاب النسوة الساقطات وعرضهن على راغبي المتعة مقابل 500 جنيه في الساعة الواحدة.

 

وعقب تقنين الإجراءات تمكن العميد أشرف كسبة والمقدمان شريف هلال وعمرو مطر ضباط مباحث الآداب من مداهمة الشقة وضبط المتهمتين وضبط مبلغ مالى 2000 جنيه، و 8 هواتف محمولة، والملابس الداخلية والخارجية، وبمواجههما أمام اللواء وليد رشدي، نائب المدير اعترفتا بارتكاب الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم.

 

 

 


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