بالصور.. مدير أمن البحيرة يقود حملة مكبرة لضبط الخارجين على القانون بدمنهور

البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة

قاد اللواء علاء الدين شوقى، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، حملة أمنية مكبرة اليوم لاستهداف العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون، والذين يشكلون بؤرًا إجرامية والتشكيلات العصابية ومصنعى ومتاجرى وحائزى الأسلحة النارية والمواد المخدرة، بالتنسيق وقطاع مصلحة الأمن العام بمدينة دمنهور .

وأسفرت الحملة، التى شارك فيها اللواء محمد خريصة مدير المباحث، واللواء محمد الجمسى مفتش الأمن العام والعميد حازم حسن رئيس المباحث، عن ضبط 58 متهماً هارباً من 713 حكماً قضائياً بالحبس، فيما تم تحرير محاضر بالوقائع، وأخطرت النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.

وتمكنت الحملة أيضا من ضبط 230 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين قيادة بدون رخصة، وبدون خط سير، والسير فى الممنوع والتصالح الفورى، وحجز مركبات، واشتباه فى الصلاحية الفنية وسير عكس الاتجاه وانتهاء رخصة قيادة.

كما التقى اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة بعدد من المواطنين وطلاب وطالبات جامعة دمنهور واستمع لمطالبهم.

شارك فى الحملة اللواء جمال متولى مساعد المدير للأمن العام العميد أشرف عبد السلام رئيس مباحث تنفيذ الأحكام والعقيد عمرو الطويل رئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة والعقيد أشرف فوزى وكيل المرور ، والرائد أمير السعدنى، رئيس مباحث المرور والنقيب هاشم أبو غزالة، وكيل المباحث .

ومن جانبه أكد اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أهمية مواجهة كافة صور الخروج على القانون، مشددا على أنه وجه تعليماته للواء محمد خريصة مدير مباحث البحيرة بالتنسيق مع الأمن العام بالقيام بحملات عامة مكبرة بمشاركة كافة الجهات المعنية لبث الطمأنينة فى نفوس المواطنين من أجل إعادة الانضباط للشارع البحراوى تأكيداً لهيبة وسيادة الدولة، وتفعيل الحملات الانضباطية والمكبرة واستهداف العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون، والذين يشكلون بؤرًا إجرامية، والتشكيلات العصابية، ومصنعى ومتاجرى وحائزى الأسلحة النارية والمواد المخدرة الذين يشكلون بؤر إجرامية من شأنها زيادة معدل الجريمة فى مصر وذلك من أجل فرض وإحكام السيطرة الأمنية وإحساس المواطن البحراوى بالأمن والأمان.