توزيع 2 طن سكر بشرق الإسكندرية بأسعار مدعمة

الاسكندرية جاكلين منير

واصلت شركة المجمعات الاستهلاكية تنظيم قوافلها بالسيارات المتنقلة التى تحمل المواد الغذائية حيث تم انتقال السيارات المتنقله التابعة لشركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية بمنطقة تعاونيات سموحة شرق الإسكندرية، وتم توزيع كميه 2 طن سكر بسعر 7 جنية للكيلو.

وأشار مبارك عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالإسكندرية إلى أن تلك القوافل تأتى فى إطار الجهود للوصول إلى المناطق المحرومة و لمواجهه ارتفاع الاسعار فى الأسواق ورفع العبء عن كاهل المواطن البسيط.

وقد شهدت القافلة إقبال كبير من الجمهور على الشراء بالأسعار المخفضة من السلع المعروضة على السيارات.