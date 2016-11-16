أخبار عاجلة

8 الصبح - تقرير يوضح تطبيق بنود قانون الطوارئ فى فرنسا وأمريكا وبلجيكا -
مواد البناء: وضع استراتيجية لمضاعفة حجم صادرات القطاع خلال 3 سنوات -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
8 الصبح - التاريخ الفني للفنانة الزمن الجميل زوزو شكيب .. "أطيب أم شريرة فى السينما المصرية" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير عن "كيفية صناعة الفخار" ... الإبداع ببصمة مصرية -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم وموعد إنتهاء الموجة الغير مستقرة ونصيحة اليوم عن"الجريب فروت" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الاخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - رامي رضوان يفصح بكل جراءة عن الدول والقنوات الداعمة للإرهاب فى مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

بدء إعادة محاكمة متهمي «مذبحة كرداسة».. والقاضي يمنع حضور الإعلام

Google+ Print
بدء إعادة محاكمة متهمي «مذبحة كرداسة».. والقاضي يمنع حضور الإعلام بدء إعادة محاكمة متهمي «مذبحة كرداسة».. والقاضي يمنع حضور الإعلام

أرشيفية

بدأت منذ قليل، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، نظر إعادة محاكمة 156 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”مذبحة كرداسة”.

وأمرت المحكمة – فور بدء الجلسة – بمنع ممثلي وسائل الإعلام والصحف، من حضور جلسة اليوم المخصصة لسماع الشهود .

ووجهت النيابة العامة، إلى المتهمين ” الاشتراك في اقتحام مركز شرطة كرداسة، والتي وقعت في أغسطس 2013، وراح ضحيتها 12 ضابطًا من قوة القسم، والتمثيل بجثثهم، بجانب شخصين آخرين من الأهالي تصادف وجودهما بالمكان”.

وتضمنت قائمة الاتهامات “الشروع في قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز شرطة، إتلاف مبنى القسم، حرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة، وحيازة الأسلحة النارية الثقيلة”.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا