بدء إعادة محاكمة متهمي «مذبحة كرداسة».. والقاضي يمنع حضور الإعلام

بدأت منذ قليل، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، نظر إعادة محاكمة 156 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”مذبحة كرداسة”.

وأمرت المحكمة – فور بدء الجلسة – بمنع ممثلي وسائل الإعلام والصحف، من حضور جلسة اليوم المخصصة لسماع الشهود .

ووجهت النيابة العامة، إلى المتهمين ” الاشتراك في اقتحام مركز شرطة كرداسة، والتي وقعت في أغسطس 2013، وراح ضحيتها 12 ضابطًا من قوة القسم، والتمثيل بجثثهم، بجانب شخصين آخرين من الأهالي تصادف وجودهما بالمكان”.

وتضمنت قائمة الاتهامات “الشروع في قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز شرطة، إتلاف مبنى القسم، حرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة، وحيازة الأسلحة النارية الثقيلة”.