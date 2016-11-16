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شما المزروعي:نهج الدولة يعزز قيم الارتقاء بالمجتمع الإنساني

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شما المزروعي:نهج الدولة يعزز قيم الارتقاء بالمجتمع الإنساني شما المزروعي:نهج الدولة يعزز قيم الارتقاء بالمجتمع الإنساني

قالت معالي شما بنت سهيل المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب، إن نهج الدولة يعزز قيم الارتقاء بالمجتمع الإنساني، حيث رسمت دولة الإمارات منذ تأسيسها على يد المغفور له بإذن الله تعالى الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، خطاً مميزاً لها في تعزيز التسامح، ليس على أرضها فحسب، بل على المستويات الإقليمية والعالمية أيضاً لتصبح دولة الإمارات نموذجاً لترسيخ قيم التسامح التي كانت الأساس في علاقاتها مع الآخرين.

وأضافت معاليها: «اليوم تمضي دولة الإمارات، وفي ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات أخويه: صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لتعزيز مكانتها الرائدة عالمياً في ترسيخ قيـم التسامـح.

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