دائرة التخطيط والمساحة بأم القيوين تحتفي باليوم العالمي للتسامح

شهد عبيد سلطان طويرش مدير عام دائرة التخطيط والمساحة بأم القيوين الفعالية التي أقامتها الدائرة صباح اليوم احتفاءً باليوم الدولي للتسامح والذي يصادف السادس عشر من نوفمبر من كل عام.

كما حضر الفعالية المهندس يوسف المنصوري نائب مدير عام الدائرة والمهندس جمال الشحي مدير إدارة التخطيط والمساحة وعدد من رؤساء الأقسام والموظفين بالدائرة بالإضافة الى حضور موظفي قسم الاتصال المؤسسي في بلدية أم القيوين، ومشاركة أبناء الموظفين.

وأكد عبيد سلطان طويرش على أن القيادة الرشيدة للدولة رسخت قيم التسامح والتعايش ونبذ العنف والتطرف والكراهية والتمييز، وعدم التفرقة بين كل من يعيش على أرض الدولة، ما أدى الى زرع بذور المحبة والتسامح بين المواطنين والمقيمين على أرض دولة الإمارات.

وثمن دور دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز قيم التسامح إيماناً بمسؤولية الفرد تجاه الآخرين دون النظر الى الأصل واللون والجنس والدين والطائفة.

وأشار مدير عام دائرة التخطيط والمساحة الى أهمية ترسيخ قيمة التسامح لدى الأبناء بالإضافة الى تعزيز مفهوم التسامح لدى فئة الشباب خصوصاً.