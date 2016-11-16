وصول أطفال سوريين إلى روسيا لتلقي العلاج

وصل ستة أطفال يعانون من أمراض خطيرة من سوريا إلى سان بطرسبورج على متن طائرة نقل عسكرية اليوم الأربعاء، لتلقى العلاج فى الأكاديمية الطبية العسكرية.

وذكرت قناة روسيا اليوم الاخبارية أنه تم اتخاذ القرار بشأن ذلك من قبل وزير الدفاع سيرجى شويجو نتيجة عمل الفريق الطبى العسكرى الروسى الذى يقدم المساعدة العملية والمنهجية فى علاج المدنيين فى سوريا.

وتتراوح أعمار الأطفال المذكورين من 6 إلى 14 عاما وهم من سكان المناطق المحررة فى سوريا التى كانت تحت سيطرة الإرهابيين لفترة طويلة ويعانى الأطفال المذكورون من أمراض فى جهاز الحركة وفى المنظومة العصبية ومن أمراض خطيرة أخرى.

وسيخضع الأطفال السوريون فى الأكاديمية الطبية العسكرية لفترة للفحوصات الطبية اللازمة وسيحصلون على العلاج التخصصى اللازم وستجرى عمليات جراحية لمن يحتاجها منهم.