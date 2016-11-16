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«الوزراء»: لا زيادة في أسعار لبن الأطفال المدعم

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«الوزراء»: لا زيادة في أسعار لبن الأطفال المدعم «الوزراء»: لا زيادة في أسعار لبن الأطفال المدعم

ألبان الأطفال المدعمة أرشيفية

أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن لبن الأطفال المدعم، كما هي ولم يطرأ عليها أي زيادة في الأسعار.

وأوضح المركز– في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الأربعاء – أنه انتشر في العديد من المواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بزيادة أسعار لبن الأطفال المدعم، وقام المركز بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا.

وأكدت وزارة الصحة أنه لم يتم إقرار أية زيادة في أسعار ألبان الأطفال المدعمة والمسعر جبريًا، مشيرة إلى أن الألبان ما زالت تباع بسعر 5 جنيهات للعبوة للأطفال عمر أقل من 6 أشهر، أما بالنسبة للأطفال الأكثر من 6 أشهر تباع بـ 26 جنيهًا في وحدات الرعاية الصحية الأساسية.

وأشارت وزارة الصحة – بحسب تقرير مركز المعلومات – إلى أن هناك 1008 منافذ موزعة على أنحاء الجمهورية، حيث يتم صرف تلك الألبان من خلالها، مضيفة أن الكميات وفيرة والمخزون آمن.

وأهابت الوزارة بجميع المواطنين الراغبين في الحصول على ألبان الأطفال المدعمة عدم شراء تلك الألبان من الصيدليات، والتوجه مباشرة لصرفها من منافذ الوزارة، وذلك للتصدي لجشع واستغلال بعض الشركات العالمية والمستوردة لألبان الأطفال، ورغبتهم في تحقيق مكاسب مالية طائلة دون وجه حق.

وناشدت الوزارة المواطنين في حالة وجود أي شكوى سرعة الاتصال بخط شكاوى الوزارة “02/25354150″، لتحديد اسم المنفذ محل الشكوى أو على رقم بوابة الشكاوي الحكومية “16528″.

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