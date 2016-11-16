28 ديسمبر.. الحكم في دعوى «شارل فؤاد» ضد «القاهرة والناس»

قررت المحكمة الاقتصادية الدائرة السادسة، برئاسة المستشار وليد البكباشي، اليوم الأربعاء، في الدعوى المرفوعة من الكاتب الصحفي شارل فؤاد المصري، نائب رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب، ورئيس تحرير بوابة صوت الأمة، ضد المهندس صلاح دياب، مالك مؤسسة المصري للصحافة والنشر، ورجل الأعمال طارق نورالممثل القانوني لشركة “تي أن تي في”، بصفاتهم لفض النزاع حول ملكية برنامج “نشرة المصري اليوم”، من “القاهرة والناس”، بحجز القضية لجلسة 28 ديسمبر.

وجاء قرار التأجيل، للنطق بالحكم في الدعوى، حسبما أفاد مراسلنا.

يذكر أن خالد الجرف – الحاضر عن وزير الثقافة بصفته رئيس المجلس الأعلى للثقافة – طلب – خلال الجلسة – إخراج المجلس الأعلى للثقافة من الدعوى بلا مصاريف، حيث أن النزاع منحصرًا بين المدعي الأصلي والمدعي الفرعي، والذين رفعا دعوى أمام مجلس الدولة لإلغاء وزير الثقافة بإيداع مصنف “البرنامج”.

وحددت المحكمة – في وقت سابق – جلسة 15 نوفمبر الماضي، لنظر الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري – الدائرة الأولى، إلا أن محامي مؤسسة المصري اليوم لم يحضر، خاصةً أنه طلب سابقًا من المحكمة التصريح له بإحضار صورة رسمية من المصنف”البرنامج” إلا أنه لم يحضر، وبناءً عليه قررت هيئة المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة المفوضين.

كما طالب رامي فؤاد، مكتب الأستاذ لبيب معوض، المستشار القانوني لشارع فؤاد المصري، المدعي بإدخال دار الكتب والوثائق خصمًا لتقديم المحرر الذي أذنت له المحكمة وأعطته أذنًا للطعن.

يُذكر أن شارل فؤاد المصري، طالب – في دعواه – بوقف عرض البرنامج في الشق المستعجل، كما طالب بتعويض قدره 10 آلاف على سبيل التعويض المؤقت.