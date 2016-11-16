رفض طلب رد قاضي «فندق الأهرامات الثلاثة» وتغريم المتهم 4 آلاف جنيه

رفضت الدائرة 104 مدني بمحكمة استئناف القاهرة، الأربعاء، طلب رد المستشار ناجي شحاتة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”فندق الأهرامات الثلاثة”، وتغريم المتهم آلاف جنيه، حسبما أفاد مراسلنا.

وكانت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار ناجي شحاتة، قررت – في وقت سابق – تأجيل محاكمة 26 متهمًا، بينهم 23 متهمًا محبوسًا و3 هاربين، بالهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة بشارع الهرم، لاتخاذ إجراءات رد المحكمة.

وأسندت النيابة العامة، إلى المتهمين “أنهم – في الفترة من منتصف 2015 وحتى 13 فبراير 2016 – قادوا جماعة أسست على خلاف القانون، وأمدوهم بأسلحة وأموال، وهاجموا فندق الأهرامات الثلاثة، وحازوا أسلحة نارية وذخائر، فضلًا عن ارتكاب جرائم التجمهر، واستعمال القوة مع الشرطة وتخريب الممتلكات”.‏