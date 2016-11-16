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روسيا تسحب توقيعها من معاهدة روما للمحكمة الجنائية الدولية

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روسيا تسحب توقيعها من معاهدة روما للمحكمة الجنائية الدولية روسيا تسحب توقيعها من معاهدة روما للمحكمة الجنائية الدولية

فلاديمير بوتين

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، على أمر يقضى بإيقاف مشاركة موسكو فى اتفاقية روما الخاصة بتأسيس المحكمة الجنائية الدولية؛ ما يعنى خروج الأراضى الروسية من تحت صلاحيات المحكمة.

وجاء فى نص الأمر حسبما نقلت قناة “روسيا اليوم” ، أن بوتين اتخذ القرار استجابة لاقتراح قدمته وزارة العدل الروسية بالتنسيق مع وزارة الخارجية والهيئات المعنية للسلطة التنفيذية، والمحكمة العليا، والنيابة العامة، ولجنة التحقيق الروسية.

وأصدر الرئيس الروسي تعليمات بإبلاغ أمين عام الأمم المتحدة بنية روسيا إيقاف مشاركتها باتفاقية روما المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية، والتي تبناها المؤتمر الدبلوماسي برعاية الأمم المتحدة في روما يوم 17 يوليو عام 1998.

وكانت روسيا قد وقعت على هذه الاتفاقية في 13 سبتمبر 2000، لكنها لم تصادق عليها حتى الآن .

ودخلت اتفاقية روما حيز التنفيذ في عام 2002، وشكلت الأساس لعمل المحكمة الجنائية الدولية. لكن عددا من الدول لم ينضم إلى هذه الاتفاقية، ومنها الولايات المتحدة والصين وأوكرانيا.

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