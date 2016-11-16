أخبار عاجلة

8 الصبح - تقرير يوضح تطبيق بنود قانون الطوارئ فى فرنسا وأمريكا وبلجيكا -
مواد البناء: وضع استراتيجية لمضاعفة حجم صادرات القطاع خلال 3 سنوات -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
8 الصبح - التاريخ الفني للفنانة الزمن الجميل زوزو شكيب .. "أطيب أم شريرة فى السينما المصرية" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير عن "كيفية صناعة الفخار" ... الإبداع ببصمة مصرية -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم وموعد إنتهاء الموجة الغير مستقرة ونصيحة اليوم عن"الجريب فروت" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الاخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - رامي رضوان يفصح بكل جراءة عن الدول والقنوات الداعمة للإرهاب فى مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

السيسى يتسلم رسالة نظيره الكينى ويؤكد على ضرورة التعاون بين دول أفريقيا

Google+ Print
السيسى يتسلم رسالة نظيره الكينى ويؤكد على ضرورة التعاون بين دول أفريقيا السيسى يتسلم رسالة نظيره الكينى ويؤكد على ضرورة التعاون بين دول أفريقيا

>كتب محمد الجالى

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الأربعاء، نائب رئيس جمهورية كينيا، وليام روتو، وذلك بحضور وزير السياحة الكينى، كما حضر المقابلة يحيى راشد وزير السياحة.

 

وقال السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن نائب رئيس كينيا نقل تحيات الرئيس الكينى إلى الرئيس وسلّمه رسالة من الرئيس أوهورو كينياتا تتعلق بتعزيز العلاقات الثنائية وزيادة التنسيق والتشاور بين البلدين.

 

وأعرب نائب الرئيس الكينى خلال اللقاء عن تقدير بلاده للدعم الفنى الذى تقدمه فى مجال تدريب وتأهيل الكوادر البشرية فى عدد من القطاعات، مؤكداً على ما يعكسه ذلك من عُمق روابط الأخوة والتعاون التى تجمع بين البلدين.

 

وأشار "روتو"، إلى أهمية مواصلة العمل على تعزيز التعاون بين الدول الأفريقية فى المجالات المختلفة، مشيداً فى هذا الإطار باستضافة مصر فى العام الماضى لقمة التكتلات الاقتصادية الأفريقية الثلاثة، وحرصها على تطوير التعاون التجارى والاقتصادى الافريقى المشترك.

 

وأضاف المُتحدث الرسمى أن الرئيس السيسى رحب بنائب رئيس كينيا، مؤكداً على العلاقات الوطيدة التى تربط بين البلدين على جميع الأصعدة. وطلب نقل تحياته إلى الرئيس الكينى، مشيراً إلى حرص مصر على تعزيز التعاون فى كافة المجالات مع جميع الدول الأفريقية بشكل عام ودول حوض النيل بشكل خاص.

 

وأشار الرئيس السيسى إلى ضرورة العمل على تكثيف التواصل والتعاون بين الدول الأفريقية والاهتمام بمشروعات البنية الأساسية من أجل تحقيق المصالح المشتركة، مؤكداً على أهمية تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية التى تجمع بين مصر وكينيا، والارتقاء بالتبادل التجارى بين الدولتين الذى يبلغ 568 مليون دولار حتى يتناسب مع ما يجمعهما من علاقات سياسية متميزة.

 

وأكد الرئيس وجود آفاق كبيرة لتعزيز التعاون بين البلدين فى عدد من القطاعات، ولاسيما الزراعة والسياحة بالنظر إلى المقومات الكبيرة التى يتمتع بها البلدان فى هذين القطاعين، مؤكداً على مواصلة مصر تقديم دعمها وخبرتها الفنية لكينيا فى مختلف المجالات.

 

وشهد اللقاء تباحثاً حول عدد من الموضوعات المتعلقة بتطوير علاقات التعاون بين البلدين. كما تم التطرق إلى سبل تعزيز التنسيق والتشاور بين مصر وكينيا إزاء عدد من الملفات والقضايا الافريقية، ولاسيما مواصلة عملية التنمية بالقارة بما يساعد الدول الافريقية على تنفيذ أجندة التنمية الافريقية لعام 2063.

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
8 الصبح - التاريخ الفني للفنانة الزمن الجميل زوزو شكيب .. "أطيب أم شريرة فى السينما المصرية"

8 الصبح - التاريخ الفني للفنانة الزمن الجميل زوزو شكيب .. "أطيب أم شريرة فى السينما المصرية"

8 الصبح - تقرير عن "كيفية صناعة الفخار" ... الإبداع ببصمة مصرية

8 الصبح - تقرير عن "كيفية صناعة الفخار" ... الإبداع ببصمة مصرية

8 الصبح - رامي رضوان يفصح بكل جراءة عن الدول والقنوات الداعمة للإرهاب فى مصر

8 الصبح - رامي رضوان يفصح بكل جراءة عن الدول والقنوات الداعمة للإرهاب فى مصر

سفارة مصر بألمانيا تفتح أبوابها لتلقي العزاء في ضحايا تفجيرات الكنيستين

سفارة مصر بألمانيا تفتح أبوابها لتلقي العزاء في ضحايا تفجيرات الكنيستين