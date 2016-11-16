السيسى يتسلم رسالة نظيره الكينى ويؤكد على ضرورة التعاون بين دول أفريقيا

كتب محمد الجالى

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الأربعاء، نائب رئيس جمهورية كينيا، وليام روتو، وذلك بحضور وزير السياحة الكينى، كما حضر المقابلة يحيى راشد وزير السياحة.

وقال السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن نائب رئيس كينيا نقل تحيات الرئيس الكينى إلى الرئيس السيسي وسلّمه رسالة من الرئيس أوهورو كينياتا تتعلق بتعزيز العلاقات الثنائية وزيادة التنسيق والتشاور بين البلدين.

وأعرب نائب الرئيس الكينى خلال اللقاء عن تقدير بلاده للدعم الفنى الذى تقدمه مصر فى مجال تدريب وتأهيل الكوادر البشرية فى عدد من القطاعات، مؤكداً على ما يعكسه ذلك من عُمق روابط الأخوة والتعاون التى تجمع بين البلدين.

وأشار "روتو"، إلى أهمية مواصلة العمل على تعزيز التعاون بين الدول الأفريقية فى المجالات المختلفة، مشيداً فى هذا الإطار باستضافة مصر فى العام الماضى لقمة التكتلات الاقتصادية الأفريقية الثلاثة، وحرصها على تطوير التعاون التجارى والاقتصادى الافريقى المشترك.

وأضاف المُتحدث الرسمى أن الرئيس السيسى رحب بنائب رئيس كينيا، مؤكداً على العلاقات الوطيدة التى تربط بين البلدين على جميع الأصعدة. وطلب نقل تحياته إلى الرئيس الكينى، مشيراً إلى حرص مصر على تعزيز التعاون فى كافة المجالات مع جميع الدول الأفريقية بشكل عام ودول حوض النيل بشكل خاص.

وأشار الرئيس السيسى إلى ضرورة العمل على تكثيف التواصل والتعاون بين الدول الأفريقية والاهتمام بمشروعات البنية الأساسية من أجل تحقيق المصالح المشتركة، مؤكداً على أهمية تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية التى تجمع بين مصر وكينيا، والارتقاء بالتبادل التجارى بين الدولتين الذى يبلغ 568 مليون دولار حتى يتناسب مع ما يجمعهما من علاقات سياسية متميزة.

وأكد الرئيس وجود آفاق كبيرة لتعزيز التعاون بين البلدين فى عدد من القطاعات، ولاسيما الزراعة والسياحة بالنظر إلى المقومات الكبيرة التى يتمتع بها البلدان فى هذين القطاعين، مؤكداً على مواصلة مصر تقديم دعمها وخبرتها الفنية لكينيا فى مختلف المجالات.

وشهد اللقاء تباحثاً حول عدد من الموضوعات المتعلقة بتطوير علاقات التعاون بين البلدين. كما تم التطرق إلى سبل تعزيز التنسيق والتشاور بين مصر وكينيا إزاء عدد من الملفات والقضايا الافريقية، ولاسيما مواصلة عملية التنمية بالقارة بما يساعد الدول الافريقية على تنفيذ أجندة التنمية الافريقية لعام 2063.