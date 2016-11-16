رئيس لبنان يعد بتلبية دعوة السيسى لزيارة مصر ويؤكد: مررنا بظروف صعبة

كتب - أحمد جمعة

أكد رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون على متانة العلاقات اللبنانية - المصرية وضرورة تعزيزها فى المجالات كافة، شاكرا للرئيس عبد الفتاح السيسى الدعوة التى وجهها إليه لزيارة مصر واعدا بتلبيتها.

وأشار الرئيس اللبنانى خلال استقباله قبل ظهر اليوم الأربعاء فى قصر بعبدا وزير الخارجية سامح شكرى، فى حضور وزير الخارجية والمغتربين اللبنانى جبران باسيل والوفد المرافق لسامح شكرى، إلى أن لبنان تجاوز الظروف الصعبة التى مرّ بها وهو يستعيد اليوم دوره وحضوره انطلاقا من التلاقى الذى برز بين اللبنانيين حول خطاب القسم.

وقال عون: إن التفاهم الذى تحقق نعمل على ترسيخه، ونحن نعتبر أن كل بلد يترسخ استقراره يكون سندا للآخرين، ولبنان هذا البلد الصغير بمساحته هو سند للأخوة العرب طالما هو أرض وئام وسلام وضيافة.

وأعرب الرئيس اللبنانى عن أمله فى أن يتم التوصل إلى حل سياسى للأزمة السورية، نظرا لما يتركه هذا الحال من انعكاسات إيجابية خصوصا بالنسبة إلى مأساة النازحين السوريين.