أحمد أبو الغيط يلتقى الأمين العام المساعد الجديد لدى الجامعة العربية

كتب مصطفى عنبر

استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم، الأمين العام المساعد الجديد لدى الجامعة العربية السفير كمال حسن على، والذى بدأ مهام عمله بالجامعة، تنفيذا لقرار مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب فى سبتمبر الماضى .

وقال السفير كمال حسن على، فى تصريحات للصحفيين، إن لقائه مع الأمين العام للجامعة العربية والأمناء المساعدين اليوم تم خلاله الاطلاع على طبيعة العمل بالجامعة، لافتا فى الوقت ذاته إلى أنها ليست بجديدة عليه خاصة وأنه عمل كمندوب لبلاده "السودان" لدى الجامعة فى وقت سابق .

وأعرب عن أمله فى العمل مع مسئولى الجامعة العربية يدا بيد من أجل تحقيق أهداف الجامعة العربية وبما يخدم العمل العربى المشترك.

يشار إلى أن السفير كمال حسن شغل من قبل منصب وزير التعاون الدولى وسفير السودان لدى مصر ومندوب دائم لدى الجامعة العربية .