أخبار عاجلة

8 الصبح - تقرير يوضح تطبيق بنود قانون الطوارئ فى فرنسا وأمريكا وبلجيكا -
مواد البناء: وضع استراتيجية لمضاعفة حجم صادرات القطاع خلال 3 سنوات -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
8 الصبح - التاريخ الفني للفنانة الزمن الجميل زوزو شكيب .. "أطيب أم شريرة فى السينما المصرية" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير عن "كيفية صناعة الفخار" ... الإبداع ببصمة مصرية -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم وموعد إنتهاء الموجة الغير مستقرة ونصيحة اليوم عن"الجريب فروت" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الاخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - رامي رضوان يفصح بكل جراءة عن الدول والقنوات الداعمة للإرهاب فى مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

أحمد أبو الغيط يلتقى الأمين العام المساعد الجديد لدى الجامعة العربية

Google+ Print
أحمد أبو الغيط يلتقى الأمين العام المساعد الجديد لدى الجامعة العربية أحمد أبو الغيط يلتقى الأمين العام المساعد الجديد لدى الجامعة العربية

>كتب مصطفى عنبر

استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم، الأمين العام المساعد الجديد لدى الجامعة العربية السفير كمال حسن على، والذى بدأ مهام عمله بالجامعة، تنفيذا لقرار مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب فى سبتمبر الماضى .

 

وقال السفير كمال حسن على، فى تصريحات للصحفيين، إن لقائه مع الأمين العام للجامعة العربية والأمناء المساعدين اليوم تم خلاله الاطلاع على طبيعة العمل بالجامعة، لافتا فى الوقت ذاته إلى أنها ليست بجديدة عليه خاصة وأنه عمل كمندوب لبلاده "السودان" لدى الجامعة فى وقت سابق .

 

وأعرب عن أمله فى العمل مع مسئولى الجامعة العربية يدا بيد من أجل تحقيق أهداف الجامعة العربية وبما يخدم العمل العربى المشترك.

 

يشار إلى أن السفير كمال حسن شغل من قبل منصب وزير التعاون الدولى وسفير السودان لدى ومندوب دائم لدى الجامعة العربية .


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - التاريخ الفني للفنانة الزمن الجميل زوزو شكيب .. "أطيب أم شريرة فى السينما المصرية"

8 الصبح - التاريخ الفني للفنانة الزمن الجميل زوزو شكيب .. "أطيب أم شريرة فى السينما المصرية"

8 الصبح - تقرير عن "كيفية صناعة الفخار" ... الإبداع ببصمة مصرية

8 الصبح - تقرير عن "كيفية صناعة الفخار" ... الإبداع ببصمة مصرية

8 الصبح - رامي رضوان يفصح بكل جراءة عن الدول والقنوات الداعمة للإرهاب فى مصر

8 الصبح - رامي رضوان يفصح بكل جراءة عن الدول والقنوات الداعمة للإرهاب فى مصر

سفارة مصر بألمانيا تفتح أبوابها لتلقي العزاء في ضحايا تفجيرات الكنيستين

سفارة مصر بألمانيا تفتح أبوابها لتلقي العزاء في ضحايا تفجيرات الكنيستين