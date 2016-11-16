التعبئة والإحصاء: ارتفاع معدل البطالة لـ 12.6%

ارتفع معدل البطالة خلال الربع الثالث ليبلغ 12.6% من إجمالي قوة العمل، مقابل 12.5% في الربع الثاني من العام ذاته، مشيرا إلى أن هذا الربع من كل عام يتم تدفق الخريجين الجدد (المنضمين لسوق العمل) بمختلف مؤهلاتهم سواء كانوا مؤهلات متوسطة وفوق المتوسطة وجامعية، حيث ينضم جزء منهم إلى سوق العمل بشقيه (المشتغلين والمتعطلين) والجزء الآخر يكون خارج قوة العمل لأسباب متعلقة بالتجنيد بالنسبة للذكور أو استكمال الدراسات العليا والزواج …..الخ) .

وأوضح أظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء – خلال نشر نتائج بحث القوى العاملة للربع الثالث (يوليو – سبتمبر) لعام 2016 اليوم الأربعاء – أن تقدير حجم قوة العمل بلغ 28.8 مليون فرد بزيادة 289 ألف فرد بنسبة زيادة 1% عن الربع السابق عليه، وبزيادة قدرها 814 ألف فرد بنسبة

> زيادة 2.9% عن الربع ذاته عام 2015.

وأضاف أن عدد المتعطلين بلغ 3.6 مليون متعطل بنسبة 12.6% من إجمالي قوة العمل وبزيادة قدرها 80 ألف متعطل عن الربع السابق.

كما لفت إلى أن معدل البطالة بين الذكور بلغ 8.7% من إجمالى الذكور في قوة العمل، بينما كان 8.5% عن الربع السابق، 9.3% في الربع المماثل عام2015، مشيرا إلى أن معدل البطالة بين الإناث بلغ 25.9? من إجمالى الإناث فى قوة العمل، بينما كان 25.6% فى الربع السابق عليه، 24.9% في الربع المماثل عام 2015 .

وأشار الجهاز إلى أن معدل البطالة في الحضر بلغ 14.2% من إجمالي قوة العمل في الحضر، بينما كان 14.1 % في الربع السابق عليه، بينما بلغ 15.0 % عن نفس الربع عام 2015، وفي الريف بلغ معدل البطالة 11.4% من إجمالي قوة العمل بينما كان11.2 % فى كل من الربع السابق عليه والربع المناظر من العام الماضي .

كما أظهر الإحصاء أن المتعطلين من الشباب تتراوح أعمارهم بين (15 / 29 سنة) بلغوا 81.4% من إجمالي المتعطلين، حيث بلغت تلك النسب 11.8% للفئة العمرية ( 15- 19 سنة)، 27.5% للفئة العمرية (20- 24 سنة)42.1% للفئةالعمرية (25- 29 سنة).

وبين أن نسبة المتعطلين من حملة الشهادات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وما فوقها بلغ 88.4% من إجمالى المتعطلين، حيث بلغت 59.6% بين الحاصلين على مؤهلات المتوسطة وف`وق المتوسطة، و28.8%بين حملة المؤهلات الجامعية وما فوقها.

وأظهر المركزي للإحصاء أن عدد المشتغلين خلال الربع الثالث من العام الجاري بلغ 25.2 مليون مشتغل بزيادة قدرها 209 آلاف مشتغل، بنسبة زيادة 0.8 % عن الربع الثاني، وبزيادة قدرها 770 ألف مشتغل بنسبة 3.2%عن الربع المناظر من العام الماضي .