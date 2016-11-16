أخبار عاجلة

8 الصبح - تقرير يوضح تطبيق بنود قانون الطوارئ فى فرنسا وأمريكا وبلجيكا -
مواد البناء: وضع استراتيجية لمضاعفة حجم صادرات القطاع خلال 3 سنوات -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
8 الصبح - التاريخ الفني للفنانة الزمن الجميل زوزو شكيب .. "أطيب أم شريرة فى السينما المصرية" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير عن "كيفية صناعة الفخار" ... الإبداع ببصمة مصرية -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم وموعد إنتهاء الموجة الغير مستقرة ونصيحة اليوم عن"الجريب فروت" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الاخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - رامي رضوان يفصح بكل جراءة عن الدول والقنوات الداعمة للإرهاب فى مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. أونا

تامر حسني يغادر إلى الأمارات بعد حل أزمة التأشيرة

Google+ Print
تامر حسني يغادر إلى الأمارات بعد حل أزمة التأشيرة تامر حسني يغادر إلى الأمارات بعد حل أزمة التأشيرة

المطرب تامر حسني

غادر مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، الفنان تامر حسني، متوجهًا إلى الإمارات، في زيارةٍ تستغرق عدة أيام.

يأتي ذلك بعد حل أزمة حصوله على التأشيرة من السفارة الإماراتية، لإحياء حفلة غنائية الخميس المقبل.

وصرحت مصادر أمنية بالمطار – حسبما أفاد مراسلنا – بأن الفنان تامر حسني أنهى
> إجراءات سفره من استراحة الخدمة المميزة بالمطار، على متن رحلة الخطوط الإماراتية رقم 928 والمتجهة إلى دبي برفقة شقيقه.

وكانت السفارة الإماراتية، رفضت – قبل أيام – منح النجم تامر حسني، تأشيرة لدخول الإمارات بسبب تشابه اسمه مع اسم شخص آخر ممنوع من دخوله وتم حل الأزمة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا