تامر حسني يغادر إلى الأمارات بعد حل أزمة التأشيرة

غادر مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، الفنان تامر حسني، متوجهًا إلى الإمارات، في زيارةٍ تستغرق عدة أيام.

يأتي ذلك بعد حل أزمة حصوله على التأشيرة من السفارة الإماراتية، لإحياء حفلة غنائية الخميس المقبل.

وصرحت مصادر أمنية بالمطار – حسبما أفاد مراسلنا – بأن الفنان تامر حسني أنهى

> إجراءات سفره من استراحة الخدمة المميزة بالمطار، على متن رحلة الخطوط الإماراتية رقم 928 والمتجهة إلى دبي برفقة شقيقه.

وكانت السفارة الإماراتية، رفضت – قبل أيام – منح النجم تامر حسني، تأشيرة لدخول الإمارات بسبب تشابه اسمه مع اسم شخص آخر ممنوع من دخوله وتم حل الأزمة.