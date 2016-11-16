أخبار عاجلة

8 الصبح - تقرير يوضح تطبيق بنود قانون الطوارئ فى فرنسا وأمريكا وبلجيكا -
مواد البناء: وضع استراتيجية لمضاعفة حجم صادرات القطاع خلال 3 سنوات -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
8 الصبح - التاريخ الفني للفنانة الزمن الجميل زوزو شكيب .. "أطيب أم شريرة فى السينما المصرية" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير عن "كيفية صناعة الفخار" ... الإبداع ببصمة مصرية -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم وموعد إنتهاء الموجة الغير مستقرة ونصيحة اليوم عن"الجريب فروت" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الاخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - رامي رضوان يفصح بكل جراءة عن الدول والقنوات الداعمة للإرهاب فى مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

تونس تدعو مجموعة السبع والاتحاد الأوروبى لتقديم دعم اقتصادى استثنائى

Google+ Print
تونس تدعو مجموعة السبع والاتحاد الأوروبى لتقديم دعم اقتصادى استثنائى تونس تدعو مجموعة السبع والاتحاد الأوروبى لتقديم دعم اقتصادى استثنائى

>تونس (أ ش أ)

التقى وزير الشؤون الخارجية التونسى خميس الجهيناوى رفقة وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولى فاضل عبد الكافى سفراء دول مجموعة الدول السبع والاتحاد الأوروبى المعتمدين بتونس، فى إطار آلية التنسيق الاقتصادى بين الأطراف الثلاثة.

وذكرت وزارة الشئون الخارجية التونسية، فى بيان لها اليوم، أن اللقاء تطرق إلى الاستعدادات الجارية لعقد المؤتمر الدولى لدعم الاقتصاد والاستثمار يومى 29 و30 نوفمبر الجارى فى تونس، كما مثل فرصة، جدد خلالها الجانب التونسى التأكيد على أهمية آلية التنسيق الاقتصادى التى تم إطلاقها فى شهر ينيار 2016 فى حشد الدعم الاقتصادى لتونس بمختلف أشكاله، بما يمكن من الإيفاء بمتطلبات المرحلة الحالية المتمثلة فى تحقيق النهوض الاقتصادى ودفع النمو والتقليص من نسبة البطالة خصوصا فى صفوف الشباب وتحقيق التنمية فى المناطق الداخلية.

وأكد الجانب التونسى التطلع إلى دعم اقتصادى استثنائى من مجموعة الدول السبع والاتحاد الأوروبى تتجاوز أطر الدعم التقليدية، باتجاه وضع خطة متكاملة تشمل بالخصوص دفع الاستثمار وبرامج الشراكة وتمويل المشاريع الكبرى المبرمجة فى إطار المخطط الخماسى للتنمية 2016-2020 .

من جهتهم، أكد السفراء عزم بلدانهم على المشاركة بوفود رفيعة المستوى تمثل القطاعين العام والخاص فى الندوة الدولية لدعم الاقتصاد والاستثمار على مستوييها السياسى والاقتصادى، معبرين عن قناعتهم بأن النمو الاقتصادى فى تونس يمثل أكبر ضمانة لنجاح ديمقراطيتها الناشئة .

كما تم الاتفاق بهذه المناسبة على ضرورة متابعة تنفيذ ما ستسفر عنه الندوة من اتفاقيات وشراكات بين ممثلى القطاع العام من جهة وبين ممثلى القطاع الخاص من جهة أخرى وفى إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365