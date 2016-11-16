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مصر تستضيف بطولة الإفريقيةلرفع الأثقال

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مصر تستضيف بطولة الإفريقيةلرفع الأثقال مصر تستضيف بطولة الإفريقيةلرفع الأثقال

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لرفع الأثقال برئاسة الدكتور محمود كمال محجوب إقامة منافسات البطولة الأفريقية للشباب والناشئين لرفع الأثقال المقرر إقامتها خلال الفترة من 8 حتى 15 ديسمبر المقبل، بالصالة المغطاة بستاد القاهرة الدولي.

ومن المقرر أن تكون إقامة المنتخبات المشاركة بالبطولة في دار المدرعات بالقرب من القاهرة.

وقد تلقى مسئولو الاتحاد خطابات تأكيد من سبع دول للمشاركة في منافسات البطولة وهي المغرب والجزائر وتونس وغانا وجنوب أفريقيا وبتسوانا ونيجيريا.

ومن المقرر أن يتلقى الاتحاد موافقة أكثر من دولة أخرى للمشاركة في البطولة خلال الفترة المقبلة.

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