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محافظ قنا يبحث آلية الاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة في الزراعة

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محافظ قنا يبحث آلية الاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة في الزراعة محافظ قنا يبحث آلية الاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة في الزراعة

اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا

بحث محافظ قنا اللواء عبد الحميد الهجان، مع المهندس أحمد عمر الصباغ مدير مصنع النهضة للأسمنت والمهندس رضوان طه رضوان مدير إدارة التنمية المستدامة بمصنع أسمنت قنا، آلية الاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة في الزراعة.

وأوضح الهجان، في بيان صادر عن المحافظة اليوم الأربعاء، أن الاجتماع ناقش التنسيق مع شركتي النهضة وقنا للأسمنت للمساهمة في زراعة مساحات من الأراضي الواقعة في قريتي العليقات بمدينة قوص والصالحية بمدينة قنا، والتي تبلغ مساحتها الإجمالية 5 ألاف و365 فدانا.

وأشار إلى أنه سيتم مراعاة معايير الكود المصري لاستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في مجال الزراعة رقم 501 لسنة 2015، بهدف استغلال المياه المعالجة، والتي تتزايد بصفة مستمرة، مما يمثل خطرًا علي البيئة المحيطة.

وأضاف محافظ قنا أن مشاركة تلك الشركات تأتي في نطاق المشاركة المجتمعية لها، مؤكدا أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني وشركات القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة لأبناء المجتمع القنائي، موضحًا أن المحافظة على استعداد لتقديم كافة أشكال الدعم لكل من يرغب في الاستثمار في ذلك القطاع الحيوي.

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