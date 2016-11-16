دورة تدريبية لتنمية مهارات العاملين بخدمة العملاء بالتأمين الصحى بنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

انهت إدارة فرع التأمين الصحى بمحافظة بنى سويف اليوم الأربعاء، فاعليات البرنامج التدريبي لتنمية مهارات العاملين بخدمة العملاء للاداريين – التمريض للعاملين بفرع بنى سويف على مدار ثلاث أيام

حاضر فيها الدكتور محمود أحمد نصر وكيل كلية التربية ببنى سويف عن مهارات العمل الجماعى والمحاضرة الثانية عن مهارات الاتصال والانصات ووسائل أستيعاب المنتفع وفى اليوم الثانى حاضر فيها الدكتور .محمد حماد هندى أستاذ مناهج بكلية التربية ببنى سويف عن حسن أستقبال المرضي وتوجيهم ومعالجة أعتراضات شكاوى المنتفع

واليوم الثالث حاضر فيها الدكتور محمد حماد هندى أستاذ مناهج بكلية التربية ببنى سويف عن أنماط العنصر البشرى الفعال فى تحقيق هدف المنشأة والمحاضرة الثانية عن ورشة عمل عن تحليل مشاكل المنتفع واقتراح الحلول المناسبة وأساليب مواجهة المواقف الصعبة