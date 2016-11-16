أخبار عاجلة

8 الصبح - تقرير يوضح تطبيق بنود قانون الطوارئ فى فرنسا وأمريكا وبلجيكا -
مواد البناء: وضع استراتيجية لمضاعفة حجم صادرات القطاع خلال 3 سنوات -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
8 الصبح - التاريخ الفني للفنانة الزمن الجميل زوزو شكيب .. "أطيب أم شريرة فى السينما المصرية" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير عن "كيفية صناعة الفخار" ... الإبداع ببصمة مصرية -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم وموعد إنتهاء الموجة الغير مستقرة ونصيحة اليوم عن"الجريب فروت" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الاخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - رامي رضوان يفصح بكل جراءة عن الدول والقنوات الداعمة للإرهاب فى مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

دورة تدريبية لتنمية مهارات العاملين بخدمة العملاء بالتأمين الصحى بنى سويف

Google+ Print
دورة تدريبية لتنمية مهارات العاملين بخدمة العملاء بالتأمين الصحى بنى سويف دورة تدريبية لتنمية مهارات العاملين بخدمة العملاء بالتأمين الصحى بنى سويف

>بنى سويف - هانى فتحى

انهت إدارة فرع التأمين الصحى بمحافظة بنى سويف اليوم الأربعاء، فاعليات البرنامج التدريبي لتنمية مهارات العاملين بخدمة العملاء للاداريين – التمريض  للعاملين بفرع بنى سويف على مدار ثلاث أيام

حاضر فيها الدكتور محمود أحمد نصر وكيل كلية التربية ببنى سويف عن مهارات العمل الجماعى والمحاضرة الثانية عن مهارات الاتصال والانصات ووسائل أستيعاب المنتفع وفى اليوم الثانى حاضر فيها الدكتور .محمد حماد هندى أستاذ مناهج بكلية التربية ببنى سويف عن حسن أستقبال المرضي وتوجيهم ومعالجة أعتراضات شكاوى المنتفع

واليوم الثالث حاضر فيها الدكتور محمد حماد هندى أستاذ مناهج بكلية التربية ببنى سويف عن أنماط العنصر البشرى الفعال فى تحقيق هدف المنشأة والمحاضرة الثانية عن ورشة عمل عن تحليل مشاكل المنتفع واقتراح الحلول المناسبة وأساليب مواجهة المواقف الصعبة

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365