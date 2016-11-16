أخبار عاجلة

8 الصبح - تقرير يوضح تطبيق بنود قانون الطوارئ فى فرنسا وأمريكا وبلجيكا -
مواد البناء: وضع استراتيجية لمضاعفة حجم صادرات القطاع خلال 3 سنوات -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
8 الصبح - التاريخ الفني للفنانة الزمن الجميل زوزو شكيب .. "أطيب أم شريرة فى السينما المصرية" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير عن "كيفية صناعة الفخار" ... الإبداع ببصمة مصرية -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم وموعد إنتهاء الموجة الغير مستقرة ونصيحة اليوم عن"الجريب فروت" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الاخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - رامي رضوان يفصح بكل جراءة عن الدول والقنوات الداعمة للإرهاب فى مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

جنايات القاهرة تبدأ إعادة محاكمة 156 متهماً بمذبحة كرداسة

Google+ Print
جنايات القاهرة تبدأ إعادة محاكمة 156 متهماً بمذبحة كرداسة جنايات القاهرة تبدأ إعادة محاكمة 156 متهماً بمذبحة كرداسة

>كتب محمد عبد الرازق

بدأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، جلسة إعادة محاكمة 156 متهمًا فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"مذبحة كرداسة".

 

كانت هيئة المحكمة، أمرت بمنع ممثلى وسائل الإعلام من حضور جلسة اليوم، والتى تخصصها لسماع أقوال شهود النفى.

 

ويواجه المتهمون تهم الاشتراك في اقتحام مركز شرطة كرداسة، والتى وقعت فى أغسطس 2013، وراح ضحيتها 12 ضابطًا من قوة القسم، والتمثيل بجثثهم، بجانب شخصين آخرين من الأهالى تصادف وجودهما بالمكان، والشروع فى قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز شرطة، وإتلاف مبنى القسم، وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة، وحيازة الأسلحة النارية الثقيلة.

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365