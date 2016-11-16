جنايات القاهرة تبدأ إعادة محاكمة 156 متهماً بمذبحة كرداسة

كتب محمد عبد الرازق

بدأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، جلسة إعادة محاكمة 156 متهمًا فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"مذبحة كرداسة".

كانت هيئة المحكمة، أمرت بمنع ممثلى وسائل الإعلام من حضور جلسة اليوم، والتى تخصصها لسماع أقوال شهود النفى.

ويواجه المتهمون تهم الاشتراك في اقتحام مركز شرطة كرداسة، والتى وقعت فى أغسطس 2013، وراح ضحيتها 12 ضابطًا من قوة القسم، والتمثيل بجثثهم، بجانب شخصين آخرين من الأهالى تصادف وجودهما بالمكان، والشروع فى قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز شرطة، وإتلاف مبنى القسم، وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة، وحيازة الأسلحة النارية الثقيلة.