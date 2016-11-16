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حركة تنقلات محدودة بين قيادات جامعة بنها

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حركة تنقلات محدودة بين قيادات جامعة بنها حركة تنقلات محدودة بين قيادات جامعة بنها

>القليوبية - حسن عفيفى

أصدر الدكتور السيد القاضى رئيس جامعة بنها، حركة تنقلات محدودة شملت بعض القيادات والمستشارين بالجامعة.

وتضمنت حركة التنقلات الدكتور عمرو العوامرى ، مساعداً للمدير التنفيذى للمعلومات لشئون وحدات الخدمات الإلكترونية بكليات الجامعة لمدة عاما ، والذى كان يعمل مدرس بقسم الهندسة الكهربائية بكلية الهندسة ببنها، والدكتور يسرى السعيد حايس مديراً عاماً لمستشفيات جامعة بنها لمدة عاما ، والذى كان يعمل  أستاذ جراحة القلب والصدر ورئيس قسم طب ورعاية الحالات الحرجة بكلية الطب البشرى  كما شمل القرار تعيين الدكتور رضوان رضوان خليل قائماً بعمل مساعد المدير التنفيذى للمعلومات بالجامعة لشئون وحدات الخدمات الإلكترونية لمدة عاما ، والذى كان يعمل مدرس بقسم النبات بكلية العلوم.


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