وكيل تعليم دمياط يلتقى منسقى الإعلام بالإدارات التعليمية

دمياط - معتز الشربينى

التقى ياسر أحمد عمر وكيل مديرية التربية والتعليم بدمياط والقائم باعمال وكيل الوزارة و صلاح غانم مدير العلاقات العامة بمديرى العلاقات العامة والمنسقين الإعلاميين للإدارات التعليمية بدمياط لمناقشه آخر التطورات داخل الإدارات ووضع خطة العمل في المرحلة القادمة



>وأكد عمر خلال الاجتماع على اهمية دور الإعلام في الربط بين أولياء الأمور والمهتمين بالتعليم مع المؤسسة التعليمية من خلال الصفحات الرسميه للادارات والمدارس



>كذلك توافر الاتصال الدائم المستمر مع المسؤلين الإعلاميين بالمدارس مع مسؤلى للإعلام بالإدارات والمديرية لجعل الجميع في قلب الحدث أولا بأول.