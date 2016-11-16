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وكيل تعليم دمياط يلتقى منسقى الإعلام بالإدارات التعليمية

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وكيل تعليم دمياط يلتقى منسقى الإعلام بالإدارات التعليمية وكيل تعليم دمياط يلتقى منسقى الإعلام بالإدارات التعليمية

>دمياط - معتز الشربينى

التقى ياسر أحمد عمر وكيل مديرية التربية والتعليم بدمياط والقائم باعمال وكيل الوزارة و صلاح غانم مدير العلاقات العامة بمديرى العلاقات العامة والمنسقين الإعلاميين للإدارات التعليمية بدمياط لمناقشه آخر التطورات داخل الإدارات ووضع خطة العمل في المرحلة القادمة


>وأكد عمر خلال الاجتماع على اهمية دور الإعلام في الربط بين أولياء الأمور والمهتمين بالتعليم مع المؤسسة التعليمية من خلال الصفحات الرسميه للادارات والمدارس


>كذلك توافر الاتصال الدائم المستمر مع المسؤلين الإعلاميين بالمدارس مع مسؤلى للإعلام بالإدارات والمديرية لجعل الجميع في قلب الحدث أولا بأول.

 


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