نائب رئيس كينيا: إلغاء تأشيرة دخول المصريين الراغبين في زيارة نيروبي

أكد وليليام روتو، نائب رئيس جمهورية كينيا، أنه حمل رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لتدعيم العلاقات بين القاهرة وكينيا، مشيرًا إلى أن المباحثات المشتركة مع المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، كانت إيجابية.

وأوضح روتو ، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم بمقر مجلس الوزراء، أن مصر من أجمل بلاد العالم، وأن جمال وعظمة مصر يدفعه لمعاودة زيارتها عدة مرات، مداعبًا المصريين بقوله : “كنت أظن أنني قادم للقاء الفراعنة لكنني أعتقد أنني سألتقي بهم في المرة المقبلة”.

وأشار نائب رئيس جمهورية كينيا، إلى أنه تم الاتفاق على إلغاء تأشيرة الدخول للمصريين إلى كينيا، مؤكدًا أنه بإمكان أي مصري الحصول على التأشيرة فور الوصول إلى مطار كينيا.

وأوضح أنه تم الاتفاق على التعاون في مجال التدريب في مجالات الأمن والزراعة، وكذلك تم التباحث بشأن العلاقات التجارية بين البلدين والتي تتجاوز الـ500 مليون دولار، معربًا عن أمله في زيادة حجم الاستثمار بين مصر وكينيا.

ونوه “روتو” بأنه تم الاتفاق على عقد اجتماعات في فبراير المقبل؛ لبحث تعزيز التعاون، كما تم بحث أجندة التنمية المستدامة التي من شأنها تعزيز البنية التحتية في أفريقيا، كما تم مناقشة دعم مصر في ترشيح أمينة محمد المرشحة الكينية لرئاسة مفوضية الاتحاد الأفريقي، وسعدت بأن مصر ستدعمها. وحول موقف بلاده تجاه قضية أزمة المياه بمنطقة حوض النيل، أكد أنهم يتابعون عن كثب النزاعات بين البلدان ويعملون على إيجاد اتفاق بين هذه الدول لأن نهر النيل ملكًا للجميع. وبشأن توجيه الاستثمارات الكينية إلى مصر، قال إن هناك مستمثرين يستثمرون في القارة الأفريقية، وليس أوروبا فقط، ويوجهون الكثير من الأموال في أفريقيا لدعم وتعزيز التجارة.