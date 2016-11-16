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نائب رئيس كينيا يغادر القاهرة عقب بحث العلاقات الثنائية

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نائب رئيس كينيا يغادر القاهرة عقب بحث العلاقات الثنائية نائب رئيس كينيا يغادر القاهرة عقب بحث العلاقات الثنائية

ويليام روتو نائب رئيس جمهورية كينيا

مراسل «ONA»:

غادر مطار القاهرة الدولي، ظهر الأربعاء، ويليام روتو نائب رئيس جمهورية كينيا، وذلك عقب زيارة لمصر استغرقت يومًا واحدًا، ألتقي خلالها عدد من كبار المسئولين المصريين، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك .

وأكد نائب رئيس جمهورية كينيا، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بمقر مجلس الوزراء، أن المباحثات مع الجانب المصري تطرقت إلى التعاون في مكافحة الإرهاب والتطرف، كما تم مناقشة العلاقات التجارية بين البلدين، حيث يصل حجم التبادل التجاري بين البلدين 500 مليون دولار.

وأشار إلى أن بلد غنية بالمقاصد السياحة القديمة والحديثة، وبالتالي تم مناقشة سبل التعاون بين البلدين في قطاع السياحة، مضيفًا أنه تم إلغاء تأشيرة دخول المصريين الراغبين في زيارة كينيا .

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