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المالية: تدفقات النقد الأجنبي لمصر بلغت 1.5 مليار دولار

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المالية: تدفقات النقد الأجنبي لمصر بلغت 1.5 مليار دولار المالية: تدفقات النقد الأجنبي لمصر بلغت 1.5 مليار دولار

وزارة المالية – أرشيفية

كشف نائب وزير المالية أحمد كوجك أن صافي تدفقات النقد الأجنبي إلى بلغ نحو 1.5 مليار دولار، منذ تحرير سعر صرف الجنيه في الثالث من نوفمبر وفق بيانات البنك المركزي.

وأضاف كوجك للصحفيين، اليوم الأربعاء،على هامش مؤتمر في دبي، وفقًا لما نقلته رويترز، أن هذا يعادل ما بين 10 أمثال إلى 15 مثل حجم التدفقات الأسبوعية التي كانت تجمعها البلاد قبل قرار تحرير سعر الصرف.

وتوقع نائب وزير المالية استمرار نمو تدفقات النقد الأجنبي، مؤكدا أن حركة الجنيه منذ تحرير الجنيه ليست مفاجأة ولا تثير القلق.

وأشار كوجك إلى ان حيازات الأجانب من الأدوات المالية الحكومية زادت بين 700 و900 مليون دولار منذ القرار متوقعا قرارا مطلع الأسبوع المقبل بشأن موعد جولة ترويج إصدار سندات دولارية.

ولفت نائب وزير المالية إلى أن مصر تمضي قدما نحو خفض عجز الموازنة بواقع الثلثين في السنة المالية الحالية.

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