لأول مرة.. كورال القاهرة الاحتفالي في ضيافة «معكم منى الشاذلي»

تستضيف الإعلامية منى الشاذلي، في حلقة غدا الخميس، كورال القاهرة الاحتفالي، بقيادة المايسترو ناير ناجي، في أمسية فنية رائعة تغني فيها الكورال بمجموعة رائعة من الأغنيات التراثية للموسيقارالكبير الراحل سيد درويش الممزوجة بهارموني مميز للكورال جمع بين الغناء الفلكلوري والأداء الأوبرالي تفاعل معها جمهور البرنامج بشكل كبير واختتمت الحلقة بأداء النشيد النشيد الوطني المصري بطريقة الهارموني التي تميز بها الكورال.

وقدم الكورال، الذي حضر لاستوديو البرنامج كاملا بزيه المميز، عددا من الأغنيات الشهيرة مثل “يا بلح زغلول” و و”أهو ده اللي صار” والنشيد القومي بلادي بلادي.

وشرح المايسترو ناير ناجي، خلال اللقاء بين الأغنيات كيف تأسس الكورال وطريقة صنع موسيقاه الخاصة وتقديمها للجمهور في مصر والعديد من دول العالم والتي تلقى الاستحسان والإشادة داخليا وخارجيا.