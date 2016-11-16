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أسطورة المقاولون الغانية يحضر مران الذئاب اليوم

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أسطورة المقاولون الغانية يحضر مران الذئاب اليوم أسطورة المقاولون الغانية يحضر مران الذئاب اليوم

>كتب سليمان النقر

حضر الغانى عبد الرزاق كريم نجم المقاولون العرب في حقبة الثمانينات مران اليوم الأربعاء من أجل مقابلة مسئولى المقاولون وتحفيز اللاعبين على تحقيق نتائج قوية فى الفترة المقبلة.

 

وعقد المهندس محمد عادل المشرف على الكرة بالمقاولون جلسة مع نجم المقاولون السابق للاطمئنان علي ظروفه ومفاتحته فى ضرورة استقدام مهاجم غانى مميز ينضم لصفوف الذئاب خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

 

ويحتاج المقاولون للتعاقد مع مهاجم إفريقى سوبر فى يناير لتدعيم صفوفه ولاعب وسط مهاجم إفريقى أيضا لاسيما أنه لا يضم لاعبين أفارقة سوى الإيفوارى ديديه كوريه.


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