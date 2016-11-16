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تأييد حبس رجل الأعمال هانى مكرم عبيد 9 سنوات بتهمة النصب

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تأييد حبس رجل الأعمال هانى مكرم عبيد 9 سنوات بتهمة النصب تأييد حبس رجل الأعمال هانى مكرم عبيد 9 سنوات بتهمة النصب

>كتب سليم على

أيدت محكمة جنح الدقى، برئاسة المستشار مصطفى ربيع، حبس رجل الأعمال هانى مكرم عبيد، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للاستثمار السياحى، 9 سنوات مع الشغل والنفاذ فى اتهامه بالنصب على المواطنين.

 

وكانت محكمة الدقى فى وقت سابق، قضت بمعاقبة رجل الأعمال هانى مكرم عبيد، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للاستثمار السياحى، 9 سنوات مع الشغل والنفاذ فى اتهامه بالنصب على المواطنين، وحملت الدعاوى رقم 944، 22106، 22544 لسنة 2016.

 

وكان عدد من المواطنين تقدموا ببلاغات ضد صاحب الشركة العربية للاستثمار السياحى، بتهمه النصب عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية تراوحت ما بين 200 إلى 300 ألف جنيه على الأقل، كمقدم للحصول على وحدات سكنية "شاليهات" بمنطقة الساحل الشمالى، وبالاستعلام عن عنوانها تبينّ أنه بالعقار رقم 4 شارع عبد العظيم راشد بحى العجوزة، وتروج لبناء شاليهات تحت اسم "لاجولى لاروج"، بالكليو 58 طريق الساحل الشمالى، إلا إن الشركة لم تقم بتسليم الشاليهات إليهم.


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