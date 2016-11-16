أحكام بالمؤبد لـ 4 عناصر من الإخوان والسجن بين 3 و15 سنة لـ 17 آخرين

الدقهلية - شريف الديب

عاقبت محكمة الجنايات العسكرية بالمنصورة، 21 عنصراً من جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية بالسجن بين 3 سنوات والمؤبد .

وطبقاً للحكم حُكم على 4 متهمين بالسجن المؤبد، و15 سنة لـ 14، و3 سنوات لثلاثة آخرين.

وصدر الحكم فى القضية رقم 108 لسنة 2015 ج ع المنصورة، والمعروفة إعلامياً بتنظيم العمليات النوعية بمحافظة الدقهلية.

وشمت أحكام المؤبد كل من جلال الدين محمود جلال - طالب بكلية طب المنصورة، وأحمد عبدالحافظ سليمان محامى، وأحمد عبد القادر الشوري– خريج كلية التجارة، وأحمد السيد الأنور- محاسب، ومحمد شوكة.

وعلى كلاً من حسن جمال ريحان- هندسة السلاب، وبلال أشرف عبد الهادي- الفرقة الأولى تربية رياضية أزهر، وأحمد سعد محمود - الفرقة الثانية كلية شريعة وقانون أزهر، وأحمد جمعة البقلاوي - بالجامعة العمالية، ومحمد ممدوح الشربيني- دراسات إسلامية دمياط،و محمد نبيل - الفرقة الثالثة كلية التجارة، ومحمد إبراهيم فتحي- كلية هندسة، محمد حمدي شهيب - طالب بأكاديمية النيل، محمود نافع عاشور - طالب بجامعة السلاب، ومحمد يوسف الحنفي - طالب بالصف الثالث الثانوي، وعبدالرحمن الجلادي- طالب بطب بيطري، عبدالرحمن الصباغ_طالب بطب بيطرى، وأنس شوشه -طالب بكلية الصيدلة، وأحمد جاد- خريج هندسة السلاب" بالسجن 15 سنة.

وثلاث سنوات لكل من الحدث عمرو حمدي - الطالب بالصف الثالث الثانوي، ومازن حمزة - الطالب بـ المرحلة الثانوية، وإبراهيم أحمد إبراهيم حمزة.

وألقى القبض عل المتهمين فى شهر فبراير من العام الماضي، و تم إحالة القضية إلى نيابة شمال المنصورة ، والتي وجهت لهم تهم الانضمام لجماعة محظورة أسست على خلاف أحكام القانون وتكوين خلية إرهابية تخصصت في صناعة المتفجرات بالدقهلية.