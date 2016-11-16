الأمن العام: ضبط 22221 هارب من أحكام وإسقاط 14 تشكيلاً عصابياً

كتب محمود عبد الراضى

واصل قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، حملاته الأمنية لضبط الخارجين عن القانون، حيث تم ضبط 780 قضية مخدرات، و14 تشكيل عصابى مكوناً من 46 متهماً إرتكبوا 58 حادث سرقة متنوعة.

ونجحت أجهزة البحث الجنائى فى كشف غموض 60 حادث " قتل عمد، وسرقة بالإكراه، وهتك عرض، وخطف ، وانتحال صفة، وحريق عمد "، تم ضبط مرتكبيها بإجمالى 86 متهم، وتم إعادة 47 سيارة مسروقة خلال أسبوع.

ولاحقت أجهزة الأمن الهاربين من الأحكام القضائية، وضبطت 22221 محكوم عليهم، ومطلوب ضبطهم للتنفيذ فى 133055 حكم قضائى متنوع، بينها 717 حكم جناية.

جاء ذلك بإشراف اللواء جمال عبد الباري مساعد وزير الداخلية مدير مصلحة الأمن العام، فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وإحكام السيطرة الأمنية.