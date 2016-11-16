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القبض على طالب بقرية المقاطعة بالدقهلية وبحوزته 3 قنابل يدوية

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القبض على طالب بقرية المقاطعة بالدقهلية وبحوزته 3 قنابل يدوية القبض على طالب بقرية المقاطعة بالدقهلية وبحوزته 3 قنابل يدوية

>الدقهلية - شريف الديب

تمكن ضباط الأمن الوطنى بالدقهلية بالاشتراك مع قوات الشرطة من إلقاء القبض على طالب مقيم بقرية المقاطعة التابعة لمركز السنبلاوين، وبحوزته ثلاثة قنابل يدوية معدة للتفجير.

 

وأشار أحد أهالى القرية أنه سمع دوى انفجارين بعد إلقاء القبض على "ا ع" طالب بكلية الحقوق، وتبين قيام القوات بالتخلص من القنابل بمنطقة خالية بالقرية، وتم تفتيش منزل الطالب وضبط بعض المواد المستخدمة فى صناعة القنابل، وبعض الأجهزة الإلكترونية، كما تم إلقاء القبض على والد الطالب، حيث كشفت تحريات ومعلومات الأمن الوطني تورط الطالب فى تصنيع قنابل يدوية يتم استخدامها فى أعمال إرهابية، وأثناء ضبط الطالب حاول تفجير أحد القنابل فى القوات، وتم نقل الطالب للتحقيق معه ومواجهته بعدد من الوقائع.


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