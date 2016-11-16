أخبار عاجلة

8 الصبح - تقرير يوضح تطبيق بنود قانون الطوارئ فى فرنسا وأمريكا وبلجيكا -
مواد البناء: وضع استراتيجية لمضاعفة حجم صادرات القطاع خلال 3 سنوات -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
8 الصبح - التاريخ الفني للفنانة الزمن الجميل زوزو شكيب .. "أطيب أم شريرة فى السينما المصرية" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير عن "كيفية صناعة الفخار" ... الإبداع ببصمة مصرية -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم وموعد إنتهاء الموجة الغير مستقرة ونصيحة اليوم عن"الجريب فروت" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الاخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - رامي رضوان يفصح بكل جراءة عن الدول والقنوات الداعمة للإرهاب فى مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

"الداخلية": إزالة 228 حالة تعدى على أراضى زراعية بـ 6 محافظات

Google+ Print
"الداخلية": إزالة 228 حالة تعدى على أراضى زراعية بـ 6 محافظات "الداخلية": إزالة 228 حالة تعدى على أراضى زراعية بـ 6 محافظات

>كتب محمود عبد الراضى

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملاتها الأمنية لتنفيذ قرارت إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى والصرف .

 

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تأمين تنفيذ 228 قرار إزالة وتمكين بمديريات أمن "المنيا، والغربية، والشرقية، وكفرالشيخ، والقليوبية، وسوهاج ".

 

يأتى ذلك  إستمراراً لمواصلة الجهود الأمنية المبذولة لمعاونة الأجهزة الإدارية لتفعيل ضوابط تنفيذ قرارت الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى ومجرى نهر النيل بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365