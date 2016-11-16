"الداخلية": إزالة 228 حالة تعدى على أراضى زراعية بـ 6 محافظات

كتب محمود عبد الراضى

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملاتها الأمنية لتنفيذ قرارت إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى والصرف .

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تأمين تنفيذ 228 قرار إزالة وتمكين بمديريات أمن "المنيا، والغربية، والشرقية، وكفرالشيخ، والقليوبية، وسوهاج ".

يأتى ذلك إستمراراً لمواصلة الجهود الأمنية المبذولة لمعاونة الأجهزة الإدارية لتفعيل ضوابط تنفيذ قرارت الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى ومجرى نهر النيل بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.