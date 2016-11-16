تجديد حبس مدير مأمورية ضرائب الجمالية و2 آخرين لاتهاهما بتقاضى رشوة

كتب أحمد إسماعيل

جدد القاضى الجزئى بمحكمة جنوب القاهرة، حبس مدير مأمورية ضرائب الجمالية و2 آخرين 15 يومًا على ذمة التحقيقات فى واقعة الحصول على رشوة من صاحب شركة لتجارة المعادن بهدف تخفيض وتخليص ضرائب لصالح شركته.

وقررت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار محمد أبو المعالى بإشراف المستشار عبد الرحمن شتلة المحامى العام الأول لنيابات غرب القاهرة، فى وقت سابق، حبس مدير مأمورية ضرائب الجمالية و2 أخرين 4 أيام على ذمة التحقيقات فى واقعة الحصول على رشوة من صاحب شركة بهدف تخفيض وتخليص ضرائب لصالح شركته.

فيما قررت النيابة فى وقت سابق حبس المحاسب الوسيط فى واقعة رشوة مدير مأمورية ضرائب الجمالية، لاتهامه بالواسطة لتسهيل رشوة من صاحب شركة.

وكانت معلومات قد وردت لهيئة الرقابة الإدارية بقيام كلًا من مدير مأمورية ضرائب الجمالية، ومأمور ضرائب بنفس المصلحة، وصاحب مكتب محاسبة وسيط بينهم وبين الشركة العالمية لتجارة المعادن، والاتفاق بينهم على تقاضى مبالغ مالية كرشوة مقابل تخفيض وتخليص جزء من ضرائب الشركة بدون وجه حق.

وباستصدار الهيئة لإذن النيابة تم ضبط جزء من مبلغ الرشوة وقدره 25 ألف جنيه، وضبط مدير مأمورية الضرائب، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامه للتحقيقات.