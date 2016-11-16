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مستشفى أبو الريش تشكر «أبو هشيمة» لتبرعه بمليونى جنيه لسد احتياجاتها

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أبوهشيمة

قدمت إدارة مستشفى جامعة القاهرة التخصصى للأطفال “أبو الريش اليابانى”، الشكر لرجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، لتبرعه بمليونى جنيه لسد احتياجات المستشفى الطبية.

ونشرت الصفحة الرسمية للمستشفى بموقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”، صورة لأبو هشيمة، وكتبت “كل التحية والتقدير لرجل الأعمال المخلص أحمد أبو هشيمة، ومساهمته النهاردة بالتبرع بمبلغ مليونى جنية لمستشفى أبو الريش الياباني، ومستشفى أبو الريش المنيرة، عظيمة بأولادها ، كل الشكر لأبو هشيمة”.

كانت صفحة “خليك إيجابى” بموقع التواصل الاجتماعى، نشرت منذ فترة استغاثة لإنقاذ الاطفال داخل المستشفى من معاناة نفاذ الأدوية والمستلزمات الطبية، وحظيت الحملة بدعم كبير من مستخدمى موقع التواصل الاجتماعي.

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