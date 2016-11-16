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اتجاه لإقامة معسكر المنتخب في شرم الشيخ

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اتجاه لإقامة معسكر المنتخب في شرم الشيخ اتجاه لإقامة معسكر المنتخب في شرم الشيخ

كشف سيف زاهر، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن مدينة شرم الشيخ الأقرب لاستضافة معسكر الفراعنة المقبل، الذى سيقام استعدادًا لبطولة الأمم الأفريقية بالجابون.
> وقال في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، إن إدارة الجبلاية تلقت عددًا من العروض من أجل إقامة معسكر الفراعنة المقبل، إلا أن الاتجاه الأقرب هو إقامته بمدينة شرم الشيخ.
> ويستعد منتخب للمشاركة في بطولة الأمم الأفريقية التي تنطلق في شهر يناير المقبل وتستمر حتى يوم 5 من شهر فبراير المقبل.

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