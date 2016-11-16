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أوباما يلتقي ميركل في زيارة «وداع» البيت الأبيض

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أوباما يلتقي ميركل في زيارة «وداع» البيت الأبيض أوباما يلتقي ميركل في زيارة «وداع» البيت الأبيض

أوباما وميركل – أرشيفية

تستقبل المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل، اليوم الأربعاء، الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته أوائل العام القادم باراك أوباما بالعاصمة الألمانية (برلين) حيث يصل أوباما مساء اليوم إلى مطار (تيجيل) الالمانى قادما من أثينا في جولة أخيرة وصفت بأنها “زيارة وداع” قبيل مغادرته البيت الأبيض.

ومن المقرر أن يلتقي أوباما مع المستشارة الألمانية على مأدبة عشاء فيما يعقد مشاورات معها غدا الخميس يعقبه مؤتمر صحفي بعد ظهر غد بمقر المستشارية الألمانيه فى برلين

ويلتقى أوباما بعد غد الجمعة بزعماء أوروبا حيث يلتقى الرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند ورئيسة وزراء بريطانيا تريزا ماى ورئيس وزراء إيطاليا ماتيو رينزى والإسبانى ماريانو راخوى الجمعة المقبلة لتوديع الرئيس الأمريكى والتشاور حول المستجدات المتوقعه عقب نتائج الأنتخابات الأمريكية فضلا عن القضايا ذات الاهتمام المشترك- منها مستقبل حلف الاطلسى والأزمة في أوكرانيا وسوريا ومكافحة تنظيم داعش والقضايا الاقتصادية عبر المحيط الأطلسي .

فيما تلتقى المستشاره الالمانية – في مباحثات ثنائية – مع رئيسة الوزراء البريطانيه تريزا ماى بمقر المستشارية على هامش زيارة أوباما لألمانيا, يعقبه مؤتمر صحفي مشترك بمقر المستشارية.

وتعد زيارة أوباما لألمانيا هي السادسة له والأخيرة, حيث زارها أوباما كمرشح للرئاسة في سنة 2008, وكان آخرها زيارته لمعرض هانوفر التجاري في أبريل الماضي, حيث حلت الولايات المتحده الامريكيه ضيف شرف المعرض

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