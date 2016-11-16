6 عادات صحية يجب اتباعها عند سن العشرين أبرزها روتين العناية بالجلد

كتبت آلاء الفقى

قدم تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى"، 6 عادات صحية يجب اتباعها عند سن العشرين، وتتضمن هذه العادات الآتى:

1.تناول الأطعمة الصحية:

ويكون ذلك من خلال تجنب تناول الوجبات السريعة، لأنها قد تؤدى إلى آثار ضارة فى الجسم، حيث تبدأ بتناول الأكلات الصحية كالفواكه الطازجة والخضار، كما يمكن الحفاظ على النظام الغذائى الصحى أن يساعدك العيش حياة طويلة خالية من الأمراض.

2.الشاى الأخضر:

شرب الشاى الأخضر هى واحدة من العادات الهامة التى يجب اتباعها عند سن العشرين، فأنه يمد الجسم بفوائد صحية عديدة، نظرا لاحتوائه على مواد مضاد للأكسدة.

3.الحفاظ على ممارسة التمرينات الرياضية:

ويكون ذلك من خلال الذهاب لصالة الألعاب الرياضية أو المشى أو الجرى لمدة من 20 إلى 40 دقيقة، فأنها تساعد على زيادة الدورة الدموية فى الجسم وتعمل على تقوية القلب، كما يمكن لممارسة الرياضة فى صالات الألعاب الرياضية أن تجعل الجسم سليم وتقلل من خطر العديد من المشاكل الصحية.

4.اتباع روتين العناية بالجلد:

فعند الوصول لسن العشرين يجب اتباع روتين العناية بالبشرة المناسبة، والتى تشمل التطهير والتقشير والاسترخاء وإتباع خطوات أساسية أخرى كإزالة المكياج الخاص بك قبل الذهاب إلى الفراش ووضع مرطب جيد للبشرة.

5.تجنب الشاى والقهوة:

ومن الأفضل استهلاك السوائل الغنية بالكالسيوم مثل منتجات الألبان فهى تساعد على تقوية العظام والجسم، وتجنب الشاى والقهوة لأنهما يحتويان على كمية عالية من الكافيين، الأمر الذى يؤدى إلى آثار جانبية على الجلد.

6.تنظيف الأسنان مرتين:

فمن المهم غسل الأسنان مرتين فى اليوم، لأن نظافة الفم تساعد فى تجنب الأمراض والمواقف المحرجة مثل الأسنان الصفراء ورائحة الفم الكريهة والعديد من المشاكل الأخرى.