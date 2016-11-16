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«السياحة» تطلق حملة ترويجية بـ13 مطارًا دوليًا وداخليًا بإيطاليا

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جانب من حملة وزارة السياحة في إيطاليا

جانب من حملة وزارة السياحة في إيطاليا

أطلقت وزارة السياحة، ممثلة فى هيئة تنشيط السياحة، الأربعاء، إشارة البدء للحملة الترويجية بالسوق الايطالى والتي أعدتها الشركة الدولية JWT  بالتعاون مع المكتب السياحي بروما، والتى تستهدف تعزيز حركة السياحة الوافدة من إيطاليا باعتباره أحد أهم الأسواق السياحية.

جاء ذلك فى حفل كبير شهدته العاصمة الايطالية روما بمقر الأكاديمية المصرية للفنون، بحضور هشام الدميرى رئيس هيئة تنشيط السياحة وعدد كبير من ممثلي كبار منظمي الرحلات السياحية بإيطاليا Vera Tour ‘ Swan Tour ‘ Settemari ‘ Alpitour ‘    Turisanda ‘ Tui Italia  بالإضافة إلى ممثلي شركات الطيران Meridiana ‘ bluepanorama ‘ neos  وممثلي شركات السياحة الايطالية بروما وميلانو تورينو وفينيسيا وممثلي الاتحادات السياحية    ASTOI ‘ fiavet، فضلا عن عدد كبير من الصحفيين المهنيين وممثلي وكالات الأنباء الإيطالية، وبحضور السفير عمرو حلمى سفير لدى إيطاليا والسفير حاتم سيف النصر سفير مصر لدى الفاتيكان.

وتتضمن الحملة، بحسب بيان صادر عن الوزراة اليوم، إعلانات على شاشات عرض بـ 13 مطار دوليا وداخليا بايطاليا، وحملة اعلانية على شاشات العرض بمترو أنفاق مدينتي روما وميلانو، وحملة Digital بأشهر مواقع الأخبار الايطالية Repubblica ‘ Messaggero ‘ Libero ‘ Il sole 24  ، وكذلك مواقع الطقس Meteo ‘ TGCOM  بالإضافة إلي مواقع Social Media  الايطالية FB’TWITTER’INSTAGRAM’GDN ,  ومواقع البحث Google، هذا فضلا عن حملة Outdoor  على الأتوبيسات العامة بمدينتي روما وميلانو.

بدوره، أعرب هشام الدميرى رئيس هيئة تنشيط السياحة، عن ثقته في عودة السياحة الإيطالية إلى مصر بالتعاون مع منظمى الرحلات الإيطاليين، لافتًا إلى الحملة الإعلانية التي تم إطلاقها تُعد مجرد خطوة أولى للعديد من المبادرات القادمة التي تهدف لتحسين الصورة الذهنية لمصر، واستعادة الحركة السياحية من هذا السوق الهام.

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