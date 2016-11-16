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الأهلي يستعجل رد "الوادا" لإنهاء أزمة المنشطات مع عمرو جمال

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الأهلي يستعجل رد "الوادا" لإنهاء أزمة المنشطات مع عمرو جمال الأهلي يستعجل رد "الوادا" لإنهاء أزمة المنشطات مع عمرو جمال

>كتب محمد عراقى

أرسل النادى الأهلي خطابًا للمنظمة الدولية للمنشطات "وادا" يستعجل فيه قرارها النهائى بخصوص إيجاز منح عمرو جمال مهاجم الفريق دواء حساسية يحتوى على نسبة 5% من المواد المحظورة، والتى تندرج تحت بند المنشطات، خاصة أنه لا يوجد أى بدائل لهذا الدواء، وذلك بعد إجرائه جراحة فى الجيوب الأنفية مؤخرًا.

 

ويرغب الجهاز الطبى للأهلي فى إنهاء أزمة الغزال قبل إرسال الملفات الطبية الخاصة باللاعبين للاتحاد الأفريقى الكاف، قبل انطلاق النسخة الجديدة من دورى أبطال أفريقيا، ويرفض عمرو جمال المجازفة وتناول علاج الحساسية الموصوف له لإنهاء الآلام التى يعانى منها منذ إجرائه جراحة فى الأنف، قبل الحصول على موافقة "الوادا"، تفاديًا لصدور قرار بإيقافه حال خضوعه لاختبار منشطات فى مباريات الفريق الأحمر الأفريقية.


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