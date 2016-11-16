مؤمن سليمان يستعين بالأهلي لتحذير لاعبى الزمالك من طنطا

كتب أحمد توفيق

عقد مؤمن سليمان المدير الفنى للزمالك جلسة مع لاعبى الفريق لمدة 15 دقيقة قبل انطلاق المران الجماعى اليوم الأربعاء.

وجاءت جلسة مؤمن سليمان مع لاعبى الزمالك لتحذيرهم من مباراة طنطا يوم الجمعة المقبل ضمن الأسبوع التاسع لمسابقة الدورى وعدم الاستهانة بالمنافس الصاعد حديثا للدورى الممتاز.

وقال مؤمن سليمان للاعبى الزمالك إن فريق طنطا منافس عنيد ويكفى مستواه المتميز أمام النادى الأهلى وخسارته بصعوبة بالغة بهدف وحيد وطالب اللاعبين بالتعامل مع المباراة باهتمام شديد لأن الزمالك يسعى لحصد الدورى ولا يجب خسارة نقاط خلال المباريات القادمة.