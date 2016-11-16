«الإسكان»: مهلة نهائية لمدة عام لجمعيات الإسكان والنقابات لانهاء مشروعاتها العمرانية

صرح الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وافق على منح جمعيات الإسكان التعاونى، والنقابات المهنية المُخصص لها قطع أراض بالمدن الجديدة، بنشاط (عمرانى متكامل)، والتى انتهت المدد المحددة لها للتنفيذ، ولم تقم باستكمال تنفيذ المشروع، مهلة نهائية وأخيرة قدرها عام بدون مقابل للانتهاء من إنجاز كامل المشروع، موضحاً أن هذه المهلة تسرى فقط على الأراضى السارى تخصيصها، وفقاً للشروط التالية: عدم وجود مستحقات مالية على قطعة الأرض، وفى حالة وجود مستحقات يتم سدادها محملة بالأعباء خلال شهرين من تاريخ الموافقة، مع التنازل عن أى دعاوى قضائية مقامة منها ضد الهيئة أو الجهاز، ولا تنطبق هذه التيسيرات على الأراضى المخصصة ضمن المشروع القومى للإسكان أو الإسكان الاجتماعى.

وأضاف وزير الاسكان، وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه أيضاً، على مذكرة بشأن تحديد كيفية التعامل مع المشروعات العمرانية المتكاملة، وقطع الأراضى الخدمية، التى تم تطبيق قرارات مجلس إدارة الهيئة أرقام (84، 85، 87، 88) بتواريخ 6/5/2015، و5/7/2015، و10/11/2015، و1/12/2015، بشأن منح مهلة إضافية لمدة عام للانتهاء من التنفيذ بمقابل لنسب الإنجاز من 35 % إلى أقل من 85 %، أو بدون مقابل لنسب الإنجاز 85 % فأكثر، وجاءت الموافقة على ما يلى: المشروعات السابق منحها مهلة عام بدون مقابل، وبلغت نسبة إنجازها فور انتهاء المهلة 90 % فأكثر تمنح مهلة لمدة عام آخر بدون مقابل من تاريخه للانتهاء من كافة عناصر المشروع، بشرط سداد كافة المستحقات، أما المشروعات السابق منحها مهلة عام بدون مقابل، وبلغت نسبة إنجازها فور انتهاء المهلة أكثر من 86 % إلى أقل من 90 % فأكثر، تستكمل لمدة عام بدون مقابل حال التزامها لتنفيذ باقى عناصر المشروع، وفى حالة عدم الالتزام تمنح مهلة عام بمقابل مادى طبقاً لنسبة الإنجاز المتبقية، وفى ضوء قرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته 84 فى 6/5/2015، بشرط تنفيذ أعمال المرافق الداخلية للمشروع.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أن مجلس الإدارة وافق أيضاً على طلب وزير الصحة والسكان تخصيص قطعتى أرض بالتجمع الأول ومنطقة امتداد مدينة القاهرة الجديدة، لإقامة مستشفيين عليهما، وجاءت الموافقة على تخصيص قطعة رقم 33 بمركز خدمات الياسمين بالتجمع الأول بمساحة 4.2 فدان تقريباً، وقطعة أرض بمنطقة الجمعيات بامتداد المدينة بمساحة 14.2 فدان تقريباً، بمدينة القاهرة الجديدة، بنظام نقل الأصول لصالح وزارة الصحة والسكان لإقامة مستشفيين عليهما، طبقا للاشتراطات البنائية المعمول بها بالقرار الوزارى رقم 232 لسنة 2009، وبشرط موافاة الهيئة بمصدر التمويل للمشروع والحصول على موافقات الجهات المعنية على نقل الأصول، وطبقاً لأسس نظام نقل الأصول الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة بالجلسة رقم 53 بتاريخ 5/7/2011، على أن يتم استكمال الإجراءات بمعرفة جهاز المدينة، طبقاً للقواعد المتبعة فى هذا الشأن.

ووافق مجلس الإدارة، على طلب المؤسسة المحمدية للأعمال الخيرية بتخصيص قطعتى أرض لإقامة مركزين طبيين لا يهدفان للربح فى حدود مساحة 4500 م2 بمركز خدمات الحيين (3، 4)، ومركز خدمات الحيين (11، 12)، بمدينة 6 أكتوبر، وذلك فى ضوء قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 72 بتاريخ 19/1/2014 بشأن أسس التعامل مع الجهات التى لا تهدف للربح، وجاءت الموافقة على تغيير نشاط قطعة الأرض رقم 14 بمساحة 4647.7 م2 بمركز خدمات الحيين (3، 4)، بمدينة 6 أكتوبر من نشاط مركز ثقافى الى نشاط مركز طبى نظراً لوجود قطعة أرض أخرى بنشاط ثقافى، لإقامة مركز طبى لا يهدف للربح عليها، لحاجة المنطقة لمثل هذا النشاط، مع الالتزام بالاشتراطات البنائية الخاصة للأنشطة الطبية طبقاً للقرار الوزارى رقم 27 لسنة 2010، على أن يتم تحديد القيمة البيعية للأرض على أساس التكلفة الفعلية للمتر المربع لإمداد الارض بالمرافق محملاً عليها المصاريف الإدارية، وذلك فى ضوء الضوابط المقررة من مجلس إدارة الهيئة رقم 72 لسنة 2014 بشان أسس التعامل مع الجهات التى لا تهدف للربح، التى تعمل وفقاً للقانون رقم 84 لسنة 2002، وذلك فى ضوء سابق موافقة الجهات المختصة.

كما وافق مجلس إدارة الهيئة، على الطلب المقدم من بنك مصر بتخصيص قطعة أرض بمدينة سوهاج الجديدة لإقامة فرع عليها، وجاءت الموافقة على تخصيص قطعة الأرض رقم (11) الواقعة فى مركز خدمات مدينة سوهاج الجديدة، البالغ مساحتها 1452.7 م2 لصالح بنك مصر، وذلك فى ضوء التنسيق مع لجنة التسعير، وطبقاً للقواعد المعمول بها فى هذا الشأن.

ووافق مجلس الإدارة على الطلب المقدم من محافظ سوهاج بتخصيص قطعة أرض بمساحة 10000 م2 بنظام نقل الأصول لصالح محافظة سوهاج، مجهزة كمحطة لنهاية الخطوط والتى تم الانتهاء من تنفيذها بمعرفة جهاز مدينة سوهاج الجديدة، لاستغلالها كموقف مجمع لخطوط المواصلات بين المحافظات، وجاءت الموافقة على تخصيص قطعة الأرض بمساحة 10000 م2 بمنطقة التوسعات الشمالية الشرقية، لصالح محافظة سوهاج، وذلك بنظام نقل الأصول وطبقاً للقواعد المعمول بها فى هذا الشأن، وموافاة الهيئة بموافقة الجهات المختصة، وطبقاً لأسس نظام نقل الأصول الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة بالجلسة رقم 53 بتاريخ 5/7/2011، على أن يتم استكمال الإجراءات بمعرفة جهاز المدينة، طبقاً للقواعد المتبعة فى هذا الشأن.

كما وافق المجلس على الطلب المقدم من مدير إدارة بحوث الاستثمار بوازرة الداخلية بتخصيص وحدات إدارية لخدمة مشروع منافذ بيع المواد الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة بمختلف أنحاء الجمهورية، وجاءت الموافقة على إتاحة عدد من الوحدات الإدارية بالمدن الجديدة، التى تم تخصيص منافذ للبيع بها لصالح وزارة الداخلية، وذلك بنظام نقل الأصول لتوفير مقرات إدارية قريبة من منافذ البيع، لتحقيق المتابعة المطلوبة، لتقدير الاحتياج السلعى، للحفاظ على معدلات نجاح المشروع، بشرط الحصول على موافقات جهات الاختصاص أولاً (وزارة المالية، ووزارة التخطيط) على نقل الأصول، وطبقاً لأسس نظام نقل الأصول الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة بالجلسة رقم 53 بتاريخ 5/7/2011، على أن يتم التنسيق مع الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات وفقاً للشروط والضوابط، وطبقاً للقواعد المعمول بها فى هذا الشأن، وطبقاً للمذكرة المعروضة على مجلس الإدارة بجلسته رقم 93 بتاريخ 24/5/2016.

ووافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على مذكرة بشأن اعتماد إنشاء بعض أجهزة المدن الجديدة (المدينة المليونية بشرق بورسعيد – توشكى الجديدة – العاصمة الإدارية وتجمع محمد بن زايد العمرانى – العبور الجديدة) ومستوى البناء التنظيمى لكل منها.