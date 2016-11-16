المؤبد لـ«أمين الشرطة» المتهم بقتل «بائع الشاي» في الرحاب

مراسل «ONA»:

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أسامة شاهين، الأربعاء، أمين الشرطة السيد زينهم عبد الرازق بالسجن المؤبد، لاتهامه بقتل مصطفى محمد مصطفى “بائع شاي” بمنطقة الرحاب.

كان النائب العام قد أحال المتهم بتهمة قتل بائع الشاى فى مدينة الرحاب بالقاهرة الجديدة، للمحاكمة الجنائية العاجلة، حيث وجهت النيابة برئاسة المستشار محمد أباظة، للمتهم تهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد للمجنى عليه مصطفى محمد مصطفى، والشروع فى قتل المصابين يحيى خيرى عبد الرحيم وخليفة أحمد خليفة.