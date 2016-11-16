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تموين الشرقية يضبط 2.300 طن دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء

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تموين الشرقية يضبط 2.300 طن دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء تموين الشرقية يضبط 2.300 طن دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء

>الشرقية - إيمان مهنى

نجحت حملة مكبرة من إدارة الرقابة التموينية بالشرقية بالتنسيق مع إدارة تموين كفر صقر فى ضبط 2.300 طن دقيق بلدى مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء .

 

شنت إدارة الرقابة التموينية بالشرقية حملة برئاسة عبد الرؤوف متولى رئيس الرقابة التموينية بكفر صقر، وبمعاينة مفتشى الإدارة، أسفرت عن ضبط المدعو  "م . ف" وبحوزته 30 شيكارة من الدقيق البلدى المدعم 82 % غير المصرح بتداوله فى الأسواق، وذلك بقصد إعادة بيعه وتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم كذلك ضبط عدد 16 شيكارة دقيق 72 % مجهولة المصدر.

 

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 25089 لسنة 2016 جنح كفر صقر، وتم مصادرة الكمية والتحفظ عليها بمقر مستودع الدقيق بكفر صقر .

 

وصرح المهندس حمدى الشربينى وكيل وزارة بأن اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية على اتصال دائم ومتابعة  لحظة بلحظة، مشددا على ضرورة شن حملات مفاجئة على الأسواق والمخابز لضبط أى مخالفات تهم المواطنين ولضبط الأسواق حفاظاً على المواطنين البسطاء من أبناء هذا الشعب .

 

 


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