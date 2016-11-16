محافظ القليوبية يحيل وكيل مدرسة بطوخ للتحقيق

قام عمرو عبد المنعم إبراهيم محافظ القليوبية، بزيارة مفاجئة لمدينتي طوخ وشبين القناطر صباح اليوم الأربعاء .

وتفقد عبد المنعم، بحسب بيان صادر عن المحافظة اليوم، مدرسة أنور حسان للتعليم الأساسي بعرب الحصوة التابعة لمركز ومدينة طوخ، حيث أعرب عن استيائه الشديد من المظهر العام للمدرسة بسبب عدم النظافة والإهمال.

وأمر المحافظ بنقل المشرف العام على التعليم الإبتدائي بالمدرسة لتدني مستوى النظافة داخل الفصول ودورات المياه وفناء المدرسة.

كما أمر محافظ القليوبية بإحالة وكيل المدرسة للتحقيق بسب ذلك الإهمال والتقصير الواضح جدا، مشددًا على وكيل وزارة التربية والتعليم بمتابعة هذه المدرسة؛ لاستعادة النظام والنظافة بها مرة أخرى، ومتابعة غيرها من المدارس الموجودة بالمدينة حتى تظهر مدارسنا بالمستوى اللائق الذي يجعلنا نخرج أجيال أصحاء واعين ليكونوا قادة المستقبل.

وفاجئ المحافظ منطقة السوق القديم بمدينة شبين القناطر رافقه خلالها النائب محمود بدر عضو مجلس النواب عن مركز ومدينة شبين القناطر، تفقد خلالها مكان السوق الجديد المنتظر أن ينقل إليه الباعة ليكونوا بعيدًا عن حركة مرور السيارات، وأعطي تعليمات مشددة لرئيس المدينة بسرعة نقل الباعة الي هذا السوق؛ لتخفيف العبء عن المواطنين.

كما استمع المحافظ إلى مشاكل المواطنين بالمدينة، واعدًا إياهم بدراستها وحلها في أقرب وقت.