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لجنة المنح والقروض بالري تستعرض جميع المشروعات الممولة

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لجنة المنح والقروض بالري تستعرض جميع المشروعات الممولة لجنة المنح والقروض بالري تستعرض جميع المشروعات الممولة

الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري – أرشيفية

عقد اجتماع لجنة المنح والقروض، المشكلة بقرار من الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري، برئاسة الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة، وبحضور المهندسة أسرار موافي رئيس قطاع التخطيط، والمهندس محمد صالح رئيس القطاع المشرف على مكتب الوزير، وممثلى مختلف الجهات المعنية بالوزارة .

وتم خلال الاجتماع، استعراض الموقف التنفيذي لجميع مشروعات الوزارة الممولة، من خلال منح وقروض من شركاء التنمية لمختلف جهات الإسناد بالوزارة، فضلاً عن استعراض المعوقات والصعوبات التي تعترض تنفيذ بعض أنشطة هذه المشروعات والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لتذليلها ودفع معدلات التنفيذ، بالإضافة إلى دراسة مقترحات المشروعات ذات الأولوية طبقا للرؤية العامة للوزارة والمطلوب إيجاد فرص تمويل أجنبى لها.

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