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طبيب الأهلي يكشف آخر تطورات إصابة أكرم توفيق

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طبيب الأهلي يكشف آخر تطورات إصابة أكرم توفيق طبيب الأهلي يكشف آخر تطورات إصابة أكرم توفيق

أكرم توفيق

قال دكتور خالد محمود طبيب الفريق الأول، إن حالة أكرم توفيق لاعب وسط الفريق لا تدعو للقلق، وأن اللاعب يؤدي برنامجه التأهيلي بصورة مرضية ويتماثل سريعًا للشفاء، وأنه خاض مرانا بدنيا قويا، أمس الثلاثاء، ولم يشكو من أي آلام وهي إشارة طيبة لقرب تعافيه وعودته للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق.
> يذكر أن أكرم توفيق كان قد تعرض للإصابة بجذع في الرباط الداخلي للركبة خلال مباراة منتخب الشباب الودية أمام السودان الأسبوع الماضي.

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